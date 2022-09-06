Активность НАТО в северных широтах заставляет повышать обороноспособность российских войск в Заполярье

Россия на фоне роста присутствия НАТО в северных широтах предпримет все необходимые меры для укрепления обороноспособности в Заполярье, заявил в интервью РИА «Новости» директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

По его словам, НАТО стараниями США и их союзников наращивает присутствие в высоких широтах, в том числе в непосредственной близости от границ России.

Как отметил Беляев, на Крайнем Севере неуклонно растёт число проводимых альянсом масштабных учений и манёвров, в последние годы в них все активнее вовлекались Финляндия и Швеция, несмотря на проводившуюся этими государствами до недавнего времени политику военного неприсоединения.

Так же глава департамента МИД подчеркнул, что Россией принимаются и будут дальше осуществляться все необходимые меры для обеспечения национальных интересов и укрепления обороноспособности в Заполярье – стратегическом регионе для нашей страны. Меры политического, экономического и военно-технического характера. Со временем станет известно и их конкретное содержание.