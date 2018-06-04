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День за днём с «Арктик-ТВ»04.06.18 19:30

Активные мурманчане решили сообща наводить порядок с общедомовым имуществом

Что бывает, когда собственники квартир и управляющая компания не тянут одеяло каждый на себя, а работают сообща? В новом выпуске программы «Коммунальный детектив» журналисты «Арктик-ТВ» расскажут о том, как можно сделать свой дом уютным и комфортным на конкретном примере.

Жители этого дома в Ленинском округе Мурманска решили – хотим отремонтировать подъезды.

- Затраты на ремонт подъездов решили выделить в отдельную строчку и вывести из общего списка платежей, сделав отдельной квитанцией, - поясняют активисты.

Скептики сначала не верили, но большинство победило - решили скидываться всем, но каждый на свой подъезд. Первые в очереди на ремонт – самые ответственные плательщики. «Теперь в у них в квитанции есть строка «Взнос на ремонт подъезда (раз в 5 лет)», есть графа  «Остаток на счёте», указываются номер дома, квартиры, - рассказывают первопроходцы. - Каждый видит свой вклад в дело ремонта и остаток».

Мурманчане решили вносить суммы, которые не ударят по кошельку – примерно по 50 рублей с квартиры. Посмотрев на соседей, по такому же пути уже пошли жители других нескольких домов в Мурманске.

Это и есть пример совместного управления, когда каждый понимает, что крыши, подъезды и  подвалы – общее имущество.

Подробно о необычной инициативе мурманчан будет рассказано сегодня в 20.00 в программе «Коммунальный детектив». Новый выпуск смотрите в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф.

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Последние комментарии

николай иванович
04.06.18 19:25
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