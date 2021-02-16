Активным предпринимателям – гранты на развитие бизнеса

Поддержка начинающих предпринимателей в Мурманске работает много лет. Благодаря получению грантов, горожане воплощают мечты о собственном деле в реальность. Евгений Никора встретился с некоторыми предпринимателями, которые в разные годы стали получателями финансовой поддержки.

Татьяна Кудицкая всегда любила цветы и мечтала сделать это хобби своим делом. В 2016 году девушка, победив на конкурсе стартапов, получила грант в 300 тысяч и создала собственную мастерскую флористики.

Глава администрации города Евгений Никора посетил мастерскую Татьяны и остался доволен, как мурманчанка красиво и успешно реализовала свою мечту. Помимо цветочной лавки, сити-менеджер также посмотрел на открытые, благодаря грантовой поддержке - образовательный центр и кондитерскую.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Мы с 2015 года потратили 10 миллионов 200 тысяч. И видим, что предприниматели города Мурманска нуждаются в такой поддержке каждый год. У каждого есть свои проекты. По суммам, это не так много, как правило, – это 300, 500, миллион. Мало кто заявляет сразу большую сумму, потому что соотносит свои возможности с конкретными предложениями от города Мурманска».

По словам Евгения Никоры, в 2021 году грантовая поддержка начинающих предпринимателей будет продолжена, чтобы мурманчане смогли и дальше воплощать свои мечты в жизнь.