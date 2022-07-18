В Мурманской области установлены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на второе полугодие 2022 годаПоявился ещё один способ подачи документов в программу «Свой дом в Арктике»
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.07.22 19:30

Активный старт программы «Свой дом в Арктике»

Программа «Свой дом в Арктике» стартовала 5 июля и пользуется большой популярностью у северян. Цель проекта - предотвратить отток жителей из Заполярья, а также привлечь новые кадры в регион. Программа предусматривает единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей для многодетных семей и 1 млн рублей для других категорий граждан. С 14 июля можно подать документы на участие в программе через МФЦ.

Государственная поддержка данной программы действует с 5 июля этого года. Многофункциональные центры Мурманской области начали принимать документы для участия в программе.

Программа «Свой дом в Арктике» стартовала 5 июля и пользуется большой популярностью у северян. Цель проекта - предотвратить отток жителей из Заполярья, а также привлечь новые кадры в регион. Программа предусматривает единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей для многодетных семей и 1 млн рублей для других категорий граждан. С 14 июля можно подать документы на участие в программе через МФЦ.

Вера Орлова, заместитель министра цифрового развития Мурманской области: «Сегодня мы можем подать заявление на получение денежной выплаты в отделениях на покупку, строительство и приобретение домокоплекта по программе «Свой дом в Арктике». Уже с августа можно будет получить данную меру поддержки, не выходя из дома, поскольку услуга будет переведена в электронный вид и доступна на региональном портале электронных услуг Мурманской области».

Подача документов через многофункциональные центры позволит сэкономить время, а также просто и удобно получить услугу.

Ольга Ярыченко, руководитель многофункционального центра Мурманской области: «Подается заявление. Если есть какие-то проблемы в написании заявления и человеку сложно это сделать самостоятельно, то специалисты МФЦ окажут помощь в заполнении этого документа. Должен быть обязательно документ, удостоверяющий личность, свидетельство о браке, свидетельство о рождении деток, если есть. Должен обязательно быть предварительный договор на покупку жилого дома либо на строительство жилого дома и документы подтверждающие, что гражданин относится к той или иной категории, которые определены в этой программе».

С 5 июля в Центр содействия жилищному строительству Мурманской области поступило 925 обращений. В первом реестре претендентов - рассмотрено 17 комплектов на сумму 22 млн рублей. Полный цикл принятия положительного решения занимает 10 рабочих дней.

Раиса Бондарь, генеральный директор АНО «Центр содействия жилищному строительству Мурманской области»: «После подтверждения положительного решения гражданин заключает уже официальный договор и предоставляет его в банк. Деньги перечисляются в банк, финансовых операций гражданин не ведёт, деньги перечисляются напрямую на счёт подрядчика по выбранному способу либо на строительство дома, либо на покупку домокоплекта, либо на строительство индивидуального жилого дома».

Приоритетные участники проекта - многодетные семьи.

Подробную информацию о программе «Свой дом в Артике» можно найти на официальном сайте Министерства строительства Мурманской области.

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Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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