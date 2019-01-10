Актриса Ксения Мери в гостях программы «Проще говоря»

Весь мир – театр, а люди в нём – актёры. При чём, многие из них весьма успешны. Не пропустите новый выпуск программы «Проще говоря», в рамках которой её ведущий Алексей Баринов встречается с популярной мурманской актрисой Ксенией Мери.

Можно ли мурманскому актеру переехать в столицу и построить успешную карьеру? Чем обучение театральному искусству отличается от привычных для большинства студентов лекций и семинаров? Возможно ли заработать на жизнь, променяв труд в офисе, на сьёмки в кино и роли в театральных постановках?

Ответы на эти вопросы и многие другие будут даны в новом выпуске программы «Проще говоря» с популярной мурманской актрисой Ксенией Мери.

Смотрите сегодня программу в 20.00 в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте Арктив-тв.рф