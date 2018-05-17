Актриса театра Северного флота Ольга Цыплякова приглашает всех мурманчан на свой творческий вечер

35 лет творческой деятельности – дата, которой может похвастаться далеко не каждый артист. Совсем скоро актриса театра Северного флота Ольга Цыплякова отпразднует свой юбилей в компании родственников, друзей и коллег и приглашает всех неравнодушных к театральному искусству мурманчан разделить с ней этот праздник.

Заслуженная артистка России Ольга Цыплякова, член Союза театральных деятелей, а также лауреат множества театральный конкурсов и премий. Она является ведущей актрисой театра Северного флота. За годы работы в учреждении культуры ею сыграно множество ролей разного плана: нежная и ласковая внешне, но изощренно-коварная Лаура в «Отце», обманутая в тщетных ожиданиях семейного счастья Марта в «Каменном гнезде», беззаветно любящая своего сына, жадная и злобная Простакова в «Недоросле» и многие другие. Актриса обладает яркой сценической внешностью, пластичностью, богатым по тембру и интонации голосом, чувством ритма и музыкальностью. Зритель верит ей.

Творческая природа Ольги Цыпляковой отличается ярко выраженной индивидуальностью, так редко встречающейся на сценических подмостках. Её актерская экспрессивность наиболее полно в ролях драматического плана, где есть возможность показать жизнь персонажа в динамике. Многие роли в копилке актрисы стали значительными вехами в её творческой биографии.

Ольга Валентиновна много внимания уделяет тщательной проработке деталей образа - походке, характерным жестам и интонациям, костюму, гриму. Присущее актрисе чувство юмора, сценическое обаяние, техническое владение профессией дают Ольге Цыпляковой возможность создавать множество ролей, не повторяющихся раз от раза.

- Зал просто с замиранием слушает, а это так приятно. Я люблю своего зрителя, просто безумно им благодарна за понимание, за признание, что они нас всегда так тепло встречают и самое главное, понимают, - говорит Ольга Цыплякова, актриса театра Северного флота.

Ольга Цыплякова активно занимается общественно-художественной деятельностью. Много лет она была членом правления Союза театральных деятелей России. За создание высокохудожественных образов на сцене театра Северного флота и активную общественную работу актриса в 2008 году была удостоена высокого звания «Заслуженный артист Российской Федерации».

В этом году Ольга Валентиновна празднует сразу два юбилея: своё 60-летие и 35 лет творческой деятельности. Поэтому 19 мая в 17 часов в драматическом театре Северного флота состоится творческий вечер заслуженной артистки России, посвященный этим двум крупным датам. Труппа театра представит свой новый спектакль «Валентинов день», главную роль, в котором сыграет Ольга Цыплякова.