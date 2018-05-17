ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Футбольные страсти на Севере, или Президенты пришли в редакцию «Арктик-ТВ»Мурманские юнармейцы получили первые в своей жизни медали
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»17.05.18 19:30

Актриса театра Северного флота Ольга Цыплякова приглашает всех мурманчан на свой творческий вечер

35 лет творческой деятельности – дата, которой может похвастаться далеко не каждый артист. Совсем скоро актриса театра Северного флота Ольга Цыплякова отпразднует свой юбилей в компании родственников, друзей и коллег и приглашает всех неравнодушных к театральному искусству мурманчан разделить с ней этот праздник.

Заслуженная артистка России Ольга Цыплякова, член Союза театральных деятелей, а также лауреат множества театральный конкурсов и премий. Она является ведущей актрисой театра Северного флота. За годы работы в учреждении культуры ею сыграно множество ролей разного плана: нежная и ласковая внешне, но изощренно-коварная Лаура в «Отце», обманутая в тщетных ожиданиях семейного счастья Марта в «Каменном гнезде», беззаветно любящая своего сына, жадная и злобная Простакова в «Недоросле» и многие другие. Актриса обладает яркой сценической внешностью, пластичностью, богатым по тембру и интонации голосом, чувством ритма и музыкальностью. Зритель верит ей.

Творческая природа Ольги Цыпляковой отличается ярко выраженной индивидуальностью, так редко встречающейся на сценических подмостках. Её актерская экспрессивность наиболее полно в ролях драматического плана, где есть возможность показать жизнь персонажа в динамике. Многие роли в копилке актрисы стали значительными вехами в её творческой биографии.

Ольга Валентиновна много внимания уделяет тщательной проработке деталей образа - походке, характерным жестам и интонациям, костюму, гриму. Присущее актрисе чувство юмора, сценическое обаяние, техническое владение профессией дают Ольге Цыпляковой возможность создавать множество ролей, не повторяющихся раз от раза.

- Зал просто с замиранием слушает, а это так приятно. Я люблю своего зрителя,  просто безумно им благодарна за понимание, за признание, что они нас всегда так тепло встречают и самое главное, понимают, - говорит Ольга Цыплякова, актриса театра Северного флота.

Ольга Цыплякова активно занимается общественно-художественной деятельностью. Много лет она была членом правления Союза театральных деятелей России. За создание высокохудожественных образов на сцене театра Северного флота и активную общественную работу актриса  в 2008 году была удостоена высокого звания «Заслуженный артист Российской Федерации».

В этом году Ольга Валентиновна празднует сразу два юбилея: своё 60-летие и 35 лет творческой деятельности. Поэтому 19 мая в 17 часов в драматическом театре Северного флота состоится творческий вечер заслуженной артистки России, посвященный этим двум крупным датам. Труппа театра представит свой новый спектакль «Валентинов день», главную роль, в котором сыграет Ольга Цыплякова.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 458 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Виктория
17.05.18 13:56
Вранье, некомпетентность и выворачивание фактов. История непроверенная. СМИ должны исследовать вопрос перед публикацией, а госпоже Стебловской должно быть стыдно за голословность заявлений и неадеква
Комментарий к новости:В День Победы нашлись «предприимчивые люди», решившие подзаработать на всенародной памяти
Наталья
15.05.18 22:56
Здравствуйте ,у нашего дома по адресу старостина 67 стоит ооочень ржавая сломаная машина колеса заберите и ее тоже очень мешает
Комментарий к новости:«Мурманск – город чистоты» - город без автохлама
Вадим Пашимиый
13.05.18 19:43
Да Егор сам Зверюга ))
Комментарий к новости:Участники проекта «Новая ВЕСна» продолжают борьбу с лишними килограммами
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)23:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)00:15«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуПлавучий энергоблок «Академик Ломоносов» атаковали противники мирного атома-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика