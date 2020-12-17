Актуальный тариф – реальный и быстрый ремонт

Многие дома в Ленинском районе уже давно требуют обновлений. Косметический ремонт подъезда относится к текущему — соответственно спрашивать про него нужно у своей управляющей компании. Там проверят баланс дома и определят, в какие сроки его можно выполнить.

В управляющей компании «Севжилсервис» давно озадачились вопросом проведения ремонта подъездов домов, относящихся к их фонду. И вот уже 4 обновленных объекта сданы, 3 – ремонтируются и ещё 5 - планируется завершить до конца года. Все это стало возможным благодаря установке актуального тарифа на содержание и ремонт.