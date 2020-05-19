Акушерское отделение перинатального центра в Мурманске закрыто на 14-дневной карантин

У двух сотрудниц учреждения обнаружен коронавирус.

Бессимптомное носительство COVID-19 у медиков выявлено в ходе еженедельного обследования. Выписка пациентов всех отделений приостановлена до 1 июня, они будут обследованы на коронавирус. Приёма в Перинатальный центр также не будет до начала июня.

В настоящее время решается вопрос об изменении маршрутизации вновь поступающих пациенток.

На момент подготовки выпуска новостей к эфиру регионе выявлено 18 новых случаев заболевания CoViD-19: 3 - в Белокаменке; 10 – в Мурманске; 1- в Апатитах; по 2 - в Кольской районе и в Мончегорске.

Всего за период пандемии в Мурманской области зафиксировано 2684случаев заболевания коронавирусом. 1340 пациентов выздоровели; 1337 человек находятся на лечении с CoViD-19.