Аква-шоу «Север на волне» - 10 апреля в Мурманске состоится одно из самых зрелищных событий весны

Им лыжники и сноубордисты завершат сезон в Мурманске. На Южном склоне проведут аква-шоу «Север на волне».

Участником шоу может стать любой желающий. Для этого нужно придумать креативный образ на лыжах или сноуборде и, совершив трюк, приземлить свой «болид» в бассейн с ледяной водой. Костюм нужно создать из лёгких материалов, таких как картон, пластиковые трубы, пена, скотч.

Регистрация участников начнётся в воскресенье, 10 апреля, в 11 утра, а прыжки в 13.00.

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