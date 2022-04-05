Аква-шоу «Север на волне» - с горы и в прорубь

10 апреля состоится одно из самых зрелищных событий весны. Этим событием лыжники и сноубордисты завершают сезон в Мурманске. На Южном склоне проведут аква-шоу «Север на волне».

Участником может стать любой желающий. Для этого нужно придумать креативный образ и на лыжах или сноуборде приземлить свой трюк в бассейн с ледяной водой. Костюм нужно создать из лёгких материалов, например, картон, пластиковые трубы, пена, скотч.

Регистрация участников начнётся в это воскресенье, 10 апреля, в 11 утра, а прыжки в 13.00.

Информационные партнёры события телеканал «Арктик-ТВ», сообщество «Регион 51» и радио «Рекорд Мурманск».