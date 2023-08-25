Альберт Беликов и Руслан Мавлютов: о музыке без границ и о музыке в жизни

Сегодня мы говорим о том, что любимое дело бросать нельзя. Даже в очень сложных ситуациях. В гостях программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» музыканты группы «Нереида» Альберт Беликов и Руслан Мавлютов.

Алик занимается музыкой с подросткового возраста. Потом было множество коллективов, разные города и он даже играл за рубежом. А 18 лет назад барабанщик оказался прикованным к инвалидной коляске…

Помогла ли ему музыка в этот сложный период?

Руслан играет на клавишах 11 лет. Тогда же появилась группа «Нереида». А в 2019 году Алик стал её барабанщиком.

Что изменилось после этого?

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор о музыке, жизненных трудностях, преодолении себя и планах ребят сыграть на благотворительном фестивале в Карелии.