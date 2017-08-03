Александр Абрамов, глава ЗАТОг.Североморск, прекратил полномочия

Во флотской столице состоялось внеочередное заседание Совета депутатов ЗАТО г.Североморск. Основным поводом для оперативной встречи депутатов стал вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города Александра Абрамова.

Напомним, Александр Павлович возглавляет флотскую столицу с 2011года. Причиной отставки градоначальник стало неудовлетворительное состояние здоровья: уже год он борется с онкологическим заболеванием. По словам Абрамова, лечение отнимает у него слишком много времени и сил. Решение покинуть пост глава ЗАТО он принял еще весной, но, по его словам, дал возможность, чтобы все сходили в отпуск, вернулись и смогли в соответствии с законодательством в августе-сентябре провести конкурсные процедуры по отбору кандидатур.

17 депутатов участников заседания единогласно проголосовали за отставку Александра Абрамова. Данное решение влечёт за собой ряд юридических процедур, часть из них была согласована народными избранниками на этом заседании, а следующие будут рассмотрены завтра.