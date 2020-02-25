ЧП привлекло внимание не только местных правоохранительных органов. Председатель Следственного комитета России поручил поставить уголовное дело о покушении на контроль в центральном аппарате.

Александр Бастрыкин дал указание руководству следственного управления по Мурманской области досконально выяснить причины преступления, проверить условия жизни малолетнего нарушителя закона, отношения в семье и школе.

Также глава ведомства потребовал дать оценку действиям или бездействию сотрудников профильных служб и правоохранительных органов, обязанных осуществлять контроль. Кроме того, председатель СК России поручил проверить полноту и объективность процессуальной проверки и принятых следственными органами решений по ранее совершенному подростком преступлению.

Александр Бастрыкин дал указание подробно доложить обо всех обстоятельствах преступления в отношении ребёнка и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.