Александр Беглов, полпред Президента РФ в СЗФО, успел за сутки узнать, как живёт наш регион

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов во время своего рабочего визита в Заполярье посетил Североморск и мурманский филиал Нахимовского училища. Полпред рассказал кадетам, о чём мечтал в детстве, поздравил жителей области с Днём защитника Отечества.

В рамках рабочей поездки в Мурманскую область полпред Александр Беглов уделил внимание военной истории региона и современному состоянии армии. Вместе с главами Мурманска и области он принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Совершил поездку в Североморск, встретился с теми, кто охраняет Родину сегодня. На борт тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» полпред и губернатор Мурманской области поднялись вместе с командующим Северным флотом Николаем Евменовым. Небольшая экскурсия по кораблю, беседа с личным составом, во время которой полпред поздравил воинов-североморцев с наступающим Днём защитника Отечества.

Ещё один переезд. Александр Беглов встречается с будущими офицерами Военно-морского флота. Визит в филиал Нахимовского училища в Мурманске начался с рассказа об учебном заведении. Потом – экскурсия по учебным классам, мастерским и лаборатории робототехники. Здесь кадеты продемонстрировали полпреду возможности современной техники, с которой они работают.

Пока в Нахимовском училище учатся только юноши. Но вскоре, сообщил командующий Северным флотом Николай Евменов, несправедливость устранят. В ряды кадетов начнут принимать и девушек.

Посетил полпред и краеведческий музей, а также областную больницу. Несмотря на то, что времени у представителя власти было мало, ознакомиться он успел со многими социальными аспектами жизни в регионе.