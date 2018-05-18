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День за днём с «Арктик-ТВ»18.05.18 19:30

Александр Беглов посетил крупные предприятия Мурманской области

Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов посетил Мурманскую область. Главная цель визита полпреда в регион - контроль исполнения майских указов президента, но помимо совещаний и докладов он познакомился с крупными промышленными предприятиями региона в Мончегорске и Апатитско-Кировском районе. Напомним, это уже третий визит Александра Беглова в Мурманскую область в этом году.

Во время экскурсии полномочному представителю президента в СЗФО Александру Беглову показывают уже готовую продукцию Кольской горно-металлургической компании в Мончегорске. Эти листы стали и небольшие нарезанные пластины идут как на экспорт в другие страны, так и поставляются на внутренний рынок, снабжая материалами, например, автомобильную и даже космическую промышленность.

- Последние годы выпускаем кобальт электролитный, который стоит уже 90 тысяч долларов за тонну. Это как раз результат электролиза.

Но то ли еще будет, ведь в планах предприятия внедрить новую высокоэффективную технологию рафинирования никеля. Собственная разработка компании позволит сократить затраты на производство и что немаловажно снизит выбросы. Объем инвестиции в проекты модернизации около - 25 миллиардов рублей. Александр Беглов особенно отметил социальную ответственность предприятия, его участие в решении многих значимых вопросов на территориях присутствия, а также созданную на КГМК высокую производственную культуру.

- Очень хотел бы отметить и сказать слова благодарности в отношении этих предприятий, - сказал Александр Беглов полномочный представитель президента в СЗФО. - Кроме своей основной деятельности и уплаты серьезных налогов как в местные, так и в федеральный бюджет, предприятия ещё и решают социальные вопросы. В области медицины, спорта и развития культуры.

После города металлургов полпред отправился в Апатитско-Кировский район, где посетил еще одно крупное промышленное предприятие - комбинат «Апатит». Впрочем, главная цель визита - это не оценка промышленного потенциала, а контроль за исполнением в регионе майских указов Президента.

- Первое - это повышение качества жизни населения - это один из самых главных вопросов, - сказал Александр Беглов. - Это вопросы, касающиеся медицины, образования, социальные вопросы. Строительства, экологии и ряд других направлений. Этот указ касается абсолютно всех направлений и не только Мурманской области.

- Мурманская область не на пустом месте подходит к этой работе, - пояснила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Мы многое сделали опережающими темпами. Например, ввели меру поддержки молодых мам, которые рожают первенцев до 26 лет. Эта мера поддержки начнёт действовать в нашем регионе уже с 1 июля.

На совещании под руководством полпреда с докладами о ходе реализации на территориях указов и инициатив Президента выступили главы Мончегорска, Апатитов и Кировска. Общие проблемы для многих районных городов остаются неизменными, это например дефицит кадров и нехватка финансов на строительство дорог и благоустройство.

- Доложено о том, что сделано, обозначен ряд проблем, - сказал Николай Бова, глава администрации Апатитов. - Поэтому главное уметь определить приоритеты. Потому что завтра манна небесная с неба не снизойдёт, 100-процентного благополучия не будет.

Еще не до конца исполнены указы 2012-го, а глава государства уже обозначил новые цели. Например, в майских указах этого года перед властями стоит задача сократить уровень бедности в стране в два раза. Повысить уровень предпринимательской активности, поддержать сельское хозяйство и уделить внимание демографической политике. В общем ближайшие шесть лет, как федеральному, так и региональному правительству будет чем заняться.

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