Александр Березин и Галина Сидорова: профессиональным языком о простых истинах канализационной сети в МКД и городе

Что категорически запрещено выбрасывать в унитаз? К чему может привести безалаберность людей? С какими проблемами потом разбираются сотрудники водоканала? Что по этому поводу думают представители управляющей компании? И где чья ответственность?

На днях телекомпания «Арктик-ТВ» показала сюжет о проблеме затопленных подвалов в МКД Мурманска. Это доставляет много проблем жителям тех домов, которые столкнулись с такой ситуацией. Также на канале недавно вышла программа «Коммунальный детектив», где тоже обсуждали вопросы засорения канализации в жилых домах.

Сегодня программа «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» продолжит эту актуальную тему. Среди вещей, которые северяне выкидывают в унитаз, попадаются порой совершенно неожиданные экземпляры. Например, игрушечный акулёнок…

Что категорически запрещено выбрасывать в унитаз? К чему может привести безалаберность людей? С какими проблемами потом разбираются сотрудники водоканала? Что по этому поводу думают представители управляющей компании? И где чья ответственность?

Гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал», и Галина Сидорова, генеральный директор компании «Севжилсервис», отвечают на эти и многие другие актуальные вопросы.