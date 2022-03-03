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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.03.22 19:30

Александр Большунов и другие известные лыжники посетили Мурманск и встретились с губернатором региона

Международная федерация лыжного спорта отстранила сборную России от участия в этапах Кубка мира в Норвегии. Авиасообщение с Россией закрыто, поэтому из Осло спортсмены добрались до Киркенеса, а оттуда автобусом приехали в Мурманск, чтобы вылететь в Москву и Санкт-Петербург. В нашем аэропорту их встретил глава региона. 

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Печально, что политика вмешивается в спорт, но мы всегда вами гордились, гордимся и будем гордиться. Огромное вам спасибо за стойкость и мужество. Вы сильные и смелые, вы лучшие представители нашей страны. Я искренне верю, что всё получится, а это время мы переживём. Низкий вам поклон, удачи и никогда не сдаваться! Всех приглашаю в Мурманскую область».

В аэропорту национальную сборную встретили и верные болельщики – юные лыжники из заполярных спортивных школ. Ребята воспользовались редкой возможностью лично пообщаться со своими кумирами и попросить у знаменитых чемпионов автографы.

Старший тренер российской сборной Юрий Бородавко считает, что политика стала лишь удобным поводом для зарубежных спортивных функционеров.

Юрий Бородавко, старший тренер российской сборной по лыжным гонкам: «Многие в международных федерациях показали, насколько негативно они относятся к российским спортсменам. И даже те, кто хотел казаться друзьями, встали против российской команды. Тяжело это осознавать. Они просто не хотят нас видеть на пьедестале, для них это как кость в горле. Но мы переживём».

По словам спортсменов и тренерского состава, резкая перемена в отношении к российским атлетам стала для них неожиданностью и большим разочарованием.

Александр Большунов, трёхкратный чемпион Олимпийских игр в Пекине: «Мы всё-таки хотели бежать. Но все были настроены против нас. Мы, конечно, хотели вести честную борьбу, всё-таки спорт – это мир. Но всё это только заставляет нас становиться сильнее».

А мурманские болельщики жалеют больше о другом, переживают, что спортсмены не примут участие в Празднике Севера, который уже стартовал в областном центре. 

 

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