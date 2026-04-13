Александр Борисов и Анна Пряхина: о фестивале «Роста шумит, Роста гудит», или Почему «РОСТА В СИЛЕ»

18 апреля в Мурманске состоится фестиваль «Роста шумит, Роста гудит». В молодёжном пространстве «Контейнер-холл» пройдёт масштабный нойз-фестиваль «РОСТА В СИЛЕ» - мероприятие для тех, кто ценит свободу самовыражения и настоящий дух панка.

В программа фестиваля: мастер-класс по созданию синтезатора «Глитч-шторм», выступления Лоу-хай (Канев) — гипнотическая музыка из Карелии, Анны Пряхиной — саунд-художница с уникальным шумовым перформансом и «Загробного Радио» — шум и пост-индастриал из Мурманска.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Александр Борисов, организатор фестиваля, мурманский журналист, и Анна Пряхина, одна из участниц фестиваля – саунд-художница, рассказывают о предстоящем событии и анонсируют презентацию кассеты «РОСТА В СИЛЕ» — специального выпуска для ценителей андеграундной сцены.