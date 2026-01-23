Александр Чемерский: исторический срез, или «Советские военнопленные в лагерях Северной Европы. 1944–1945 годы»

Сегодня, 23 января, в Мурманской областной научной библиотеке состоится лекция Александра Чемерского «Немецкие военнопленные на территории Мурманской области после Второй мировой войны».

Значительную часть своих архивных поисков подполковник в отставке Александр Чемерский посвятил процессу возвращения на Родину из плена солдат Красной Армии и угнанных в неволю граждан СССР.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Александр Чемерский, председатель Совета ветеранов УФСБ России по Мурманской области, рассказывает о своих исследованиях архивов, которые логично привели к рассмотрению темы пребывания в советском плену солдат и офицеров фашистской Германии, в частности, на территории Мурманской области.