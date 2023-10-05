Александр Чемерский: о гражданской солидарности в борьбе с терроризмом

Терроризм приобретает самые разные формы, но всегда несёт угрозу для мирных граждан. Что делать, если столкнулся с террористическим актом и как максимально обезопасить себя от негативных последствий, а также облегчить работу силовым ведомствам?