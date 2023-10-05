День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.10.23 12:00
Александр Чемерский: о гражданской солидарности в борьбе с терроризмом
Терроризм приобретает самые разные формы, но всегда несёт угрозу для мирных граждан. Что делать, если столкнулся с террористическим актом и как максимально обезопасить себя от негативных последствий, а также облегчить работу силовым ведомствам?
В рамках совместного проекта «Арктик-ТВ», радио «Рекорд» и правительства Мурманской области сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» ветеран органов госбезопасности Александр Чемерский, подполковник в отставке, рассказывает о том, на что нам надо обращать внимание в обыденной жизни, чтобы обезопасить себя и окружающих от возможного акта терроризма, как вести себя, если мы окажемся в экстремальной ситуации.
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