Александр Чемерский, председатель Совета ветеранов УФСБ России по региону, приоткрыл некоторые секретные страницы истории о работе сотрудников НКВД СССР во время Великой Отечественной войны
Александр Чемерский, председатель Совета ветеранов УФСБ России по Мурманской области: «В прошлом году, в конце года под рассекречивание попало дело, в котором были собраны материалы по работе на тот момент, когда люди возвращались на родину. Эти первые шаги. Их привезли и сразу начинается работа мурманского порта, железной дороги по выгрузке, сразу тыловые организации подключаются. Накормить, переодеть соответственно сезону, где-то разделить, так как никто не отменяет работу по фильтрации».
Среди репатриантов, о которых говорит ветеран УФСБ, были разные люди, поэтому в задачи органов безопасности входила их фильтрация, ведь среди вернувшихся могли быть вербованные спецслужбами разведчики или диверсанты. Возвращаться граждане страны начали ещё до окончания войны, так что их потенциальная деятельность в интересах других стран могла нанести серьёзный вред государству».
Дмитрий Жалнин, ответственный секретарь отделения Российского исторического общества в Мурманске: «Мы живём в эпоху мифов, штампов. Всё, что касается НКВД у нас обычно незаслуженно приписывается в область политических репрессий, а Александр Владимирович раскрывает на фактах подлинную работу органов НКВД, важную работу, чем они занимались в годы Великой Отечественной войны».
Но за страшным словом «фильтрация» порой кроются десятки человеческих историй. Сотрудникам органов приходилось заниматься устройством репатриантов, нарушать правила, например, чтобы накормить, расселить или согреть вернувшихся. Хватало и служебных разбирательств внутри органов, далеко не все показывали себя с лучше стороны.
Это выступление Александра Черемского уже третье для исторического сообщества Мурманска.