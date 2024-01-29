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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.01.24 19:30

Александр Чемерский, председатель Совета ветеранов УФСБ России по региону, приоткрыл некоторые секретные страницы истории о работе сотрудников НКВД СССР во время Великой Отечественной войны

В Мурманской областной научной библиотеке приоткрыли некоторые секреты работников Комитета государственной безопасности СССР времён Великой Отечественной войны. Документы тех лет, которые до недавнего были ещё тайной, историческому обществу города показал председатель Совета ветеранов УФСБ России по Мурманской области Александр Чемерский.

Александр Чемерский, председатель Совета ветеранов УФСБ России по Мурманской области: «В прошлом году, в конце года под рассекречивание попало дело, в котором были собраны материалы по работе на тот момент, когда люди возвращались на родину. Эти первые шаги. Их привезли и сразу начинается работа мурманского порта, железной дороги по выгрузке, сразу тыловые организации подключаются. Накормить, переодеть соответственно сезону, где-то разделить, так как никто не отменяет работу по фильтрации».

Среди репатриантов, о которых говорит ветеран УФСБ, были разные люди, поэтому в задачи органов безопасности входила их фильтрация, ведь среди вернувшихся могли быть вербованные спецслужбами разведчики или диверсанты. Возвращаться граждане страны начали ещё до окончания войны, так что их потенциальная деятельность в интересах других стран могла нанести серьёзный вред государству».

Дмитрий Жалнин, ответственный секретарь отделения Российского исторического общества в Мурманске: «Мы живём в эпоху мифов, штампов. Всё, что касается НКВД у нас обычно незаслуженно приписывается в область политических репрессий, а Александр Владимирович раскрывает на фактах подлинную работу органов НКВД, важную работу, чем они занимались в годы Великой Отечественной войны».

Но за страшным словом «фильтрация» порой кроются десятки человеческих историй. Сотрудникам органов приходилось заниматься устройством репатриантов, нарушать правила, например, чтобы накормить, расселить или согреть вернувшихся. Хватало и служебных разбирательств внутри органов, далеко не все показывали себя с лучше стороны.

Это выступление Александра Черемского уже третье для исторического сообщества Мурманска.

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