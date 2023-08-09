Александр Чернецов: о проекте «Наш дворовый спорт», или Легко ли организовать летний турнир по дворовому спорту в период отпусков в Заполярье

С 12 августа по 9 сентября в Мурманске и Североморске пройдёт турнир по дворовому футболу «Наш дворовый спорт».

Напомним, в 2022 году этот проект вошёл в топ-10 лучших мероприятий лета. «Быть в десятке, хоть и не победить - это огромная честь, - отмечали организаторы этого праздника здоровья на «ВК». - Учитывая, что всего номинантов было более 30 и с огромным опытом проведения мероприятий, для нас это уже победа!».

А сегодня, в преддверии Дня физкультурника, который мы будем активно отмечать 12 августа, в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор с нашим гостем - организатором проекта «Наш дворовый спорт» Александром Чернецовым о том, как ему пришла идея возродить традицию игры в футбол дворовыми командами, что интересного готовят организаторы проекта в этом году и за какой приз будут сражаться футболисты.