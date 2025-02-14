Александр Егоров и Леонид Корякин: о творческих и спортивных мужчинах в УФСИН России по Мурманской области

Сотрудники пенитенциарной системы - это не только стражи закона и порядка, но и люди с собственными увлечениями, мечтами и интересами.

За строгой формой и дисциплиной скрываются личности, которые могут увлекаться искусством, спортом, музыкой и многими другими хобби. Их жизнь не ограничивается только службой; они также стремятся к самовыражению и поиску гармонии.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Александр Михайлович Егоров, начальник отделения воспитательной и социальной работы с осуждёнными регионального УФСИН, майор внутренней службы, и Леонид Валерьевич Корякин, заместитель начальника центра инженерно-технического обеспечения и вооружения УФСИН России по Мурманской области, майор внутренней службы, рассказывают о том, как увлечения силовиков помогают справляться со стрессом и поддерживать психологическое здоровье, становятся средством самовыражения.