Александр Елисеев: о программе Арктического фестиваля «Териберка. Перезагрузка»

14-15 сентября в посёлке Териберка уже в девятый раз пройдёт одноименный фестиваль. Год от года фестиваль меняется и трансформируется вместе с самой Териберкой. В этом году концепция события позволит северянам и гостям области по-новому взглянуть на уже полюбившееся многим мероприятие.

13 сентября природный парк «Териберка» отметит свой третий день рождения, в связи с чем фестивальная площадка в этом году перенесется в природный парк, а Арктический фестиваль приобретёт новые смыслы, настроение и «ламповую» атмосферу.

Председатель комитета по туризму Александр Елисеев на одном из оперативных совещаний в сентябре сообщил, что из прежних площадок в старой Териберке останутся лишь две: это парковка для личного транспорта (…) и Дом Культуры, где будет размещен туристко-информационный центр, выставка и книжная ярмарка. Все площадки будут размещены в природном парке. У входа в природный парк разместится гастрономическая площадка, рядом расположится сувенирная ярмарка. На территории фестиваля пройдут мастер-классы, лекции и экскурсии с аттестованными гидами.

— На музыкальных площадках гостей ждет выступление талантливых музыкантов региона, — отметил он.

А сегодня Александр Васильевич – гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» подробно рассказывает о программе фестиваля, о том, как добраться на него из Мурманска, на что надо обратить внимание и сколько это стоит…