Александр Хохров, ученик проекта «Академия телевидения», узнал за что мурманчане любят свой город

Ученики «Академии телевидения» не только сидят в тёплых аудиториях, но и работают в «поле», как настоящие журналисты.

Саша Хохров, например, решил поинтересоваться у жителей Мурманска, за что они любят наш город-герой.

Александр Хохров, ученик проекта «Академия телевидения»: «Я Саша Хохров, мне 17 лет. Я очень люблю свой город. А сейчас я узнаю, как к своему городу относятся мурманчане».

- За что вы любите этот город?

- Здесь все хорошее.

- Очень комфортно жить. Гончарная мастерская у нас есть, которая мне нравится.

- Я здесь 50 лет… Мне нравится, как город меняется.

- Красиво здесь И люди очень хорошие.

- У этого города есть душа.

- Самый лучший город, лучше Сочи. У нас же солнце ночью светит. Это замечательное место. Люблю этот город.