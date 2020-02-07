Александр Хомяков покинул пост заместителя губернатора Мурманской области

Из состава правительства региона Хомяков был исключён ещё 31 января. Однако трудовой договор с чиновником будет расторгнут по собственному желанию с 19 февраля, когда ему предоставят ежегодный оплачиваемый отпуск.

Напомним, Александр Хомяков родился 6 сентября 1955 года в Орловской области. Получил образование в военном институте Министерства обороны СССР. Он проработал в юридической сфере более 39 лет. В середине июля 2019 года Александра Ивановича назначили заместителем губернатора Мурманской области.

Из правительства он уходит по причине проблем со здоровьем.