День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.02.20 19:30
Александр Хомяков покинул пост заместителя губернатора Мурманской области
Из состава правительства региона Хомяков был исключён ещё 31 января. Однако трудовой договор с чиновником будет расторгнут по собственному желанию с 19 февраля, когда ему предоставят ежегодный оплачиваемый отпуск.
Напомним, Александр Хомяков родился 6 сентября 1955 года в Орловской области. Получил образование в военном институте Министерства обороны СССР. Он проработал в юридической сфере более 39 лет. В середине июля 2019 года Александра Ивановича назначили заместителем губернатора Мурманской области.
Из правительства он уходит по причине проблем со здоровьем.
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Max Silva4ev
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Александр
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Что еще за бред тут написан?! "от источника близкого"
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