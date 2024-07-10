Александр Кириллов: о патриотическом воспитании в центре дополнительного образования «Лапландия»

В конце июня более 80 ребят побывали на мастер-классах «Юный защитник» в новом учебно-тренировочном комплексе «НОРД». У воспитанников городских оздоровительных лагерей была возможность овладеть приёмами практической стрельбы в интерактивном лазерном тире и пострелять по мишеням из пневматических винтовок.

Александр Кириллов, педагог-организатор центра дополнительного образования «Лапландия», во время проведения мастер-классов познакомил подростков с видами тренировочного оружия и требованиями безопасности по обращению с ним.

А вы знали, что в «Лапландии» есть три тира? Вот и мы не знали, поэтому сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Александр Кириллов, педагог-организатор отдела гражданско- патриотического воспитания и социальных инициатив центра дополнительного образования «Лапландия», рассказывает об организации патриотического воспитания в центре, его значении для молодого поколения северян и о работе объединения «Служу Отечеству». Поговорим о том, чем занимается отдел, почему занятия в тире не только для мальчишек.