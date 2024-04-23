Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия может выйти на Северный морской путь через Архангельск, минуя порты Санкт-Петербурга и Мурманска

При этом Лукашенко отметил, что инфраструктура архангельского порта не предназначена для перевалки главного экспортного продукта Белоруссии — калийных удобрений. По мнению президента союзного государства, конкуренция в вопросе логистики острая, в том числе и на Северо-Западе, «экономика перевозки на первом месте».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь: «Для Беларуси очень важно серьёзно освоить Северный морской путь, по которому можно поставлять десятки миллионов тонн груза. Тем более актуально это направление после введения санкций со стороны стран Запада и закрытия их портов для отечественных грузов. Мы свои товары в небольшом количестве попробовали поставлять по этому пути, особенно в Китайскую Народную Республику, на Дальний Восток России. Это очень выгодный для нас путь. Поэтому для нас будет очень большой интерес работать с Архангельской областью. Возможен вариант, когда Беларусь станет работать напрямую с портами Архангельской области, минуя порты Санкт-Петербурга и Мурманска. Думаю, в ближайшее время мы с вами определимся, как быть».

При этом Лукашенко отметил, что инфраструктура архангельского порта не предназначена для перевалки главного экспортного продукта Белоруссии — калийных удобрений. По мнению президента союзного государства, конкуренция в вопросе логистики острая, в том числе и на Северо-Западе, «экономика перевозки на первом месте».