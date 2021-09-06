Александр Макаревич попытался снять оппонентов «Партии пенсионеров» с выборов через суд

Депутат усмотрел в документах, представленных в избирательную комиссию, техническую ошибку.

Это не первый раз, когда кандидаты от «Справедливой России» пытаются избавиться от конкурентов с помощью кляуз. Ищут какую-либо незначительную ошибку или опечатку в документах, пишут заявление и сразу же бегут в суд.

В чём причина такой любви к сутяжничеству рассуждать не будем, оставим это на совести Александра Макаревича. Но вот к заседаниям, видимо, нужно готовиться тщательней. Областной суд - не контора по продаже рогов и копыт, и выводы из предоставленных на рассмотрение документов делать умеет. Вот и в этом случае: и прокуратура, и суд рвения Макаревича не оценили. Ошибку в документах признали технической и ни на что не влияющей. В иске главе региональной партии «Справедливая Россия» отказали. «Партия пенсионеров» продолжит участие в выборной гонке.