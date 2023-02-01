Александр Мандрусов и Павел Барковский: Северо-Западному региональному поисково-спасательному отряду МЧС России - 30 лет

1 февраля 1993 года был создан Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России. В настоящее время СЗРПСО МЧС России представляет собой структуру с сетью из девяти филиалов на территории восьми субъектов Северо-Западного региона.

Личный состав отряда подготовлен к проведению поисково-спасательных работ природного и техногенного характера. Спасатели отряда десантируются и доставляют грузы в зоны ЧС, устраивают переправы, ищут людей под обломками рухнувших зданий, спасают пассажиров самолётов и тонущих кораблей, ликвидируют ледовые заторы и тушат лесные пожары, ищут пропавших в море, горах, лесах и под лавинами....

В Мурманской области находится филиал СЗРПСО - Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России, подразделения которого базируются в городах Мурманск и Кировск.

На какие вызовы обычно ездят спасатели? Есть ли в отряде девушки? Какая техника имеется в распоряжении? И чем занимаются собаки, которые служат в Арктическом центре? Обо всем этом идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с гостями студии: Александром Мандрусовым, сотрудником Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, спасателем 1 класса, и Павлом Барковским, спасателем 2 класса.

А ещё узнаем историю счастливого спасения северян.