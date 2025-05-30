Александр Мандрусов: о безопасности детей в летний период

Лето – пора беззаботного веселья для наших детей. И взрослые, и дети с удовольствием в летний период проводят свой досуг на свежем воздухе.

Но опасность может подстерегать нас в любом месте: на воде и на суше. Поэтому знание правил безопасности очень важно в этот период.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Александр Мандрусов, спасатель 1-го класса Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра, напомнит землякам о правилах детской безопасности в летний период.