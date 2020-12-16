Александр Маршал и Леонид Якубович поздравили экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» с наступающим Новым годом

Артисты исполнили перед военными ряд композиций. Концерт состоялся на борту крейсера в Североморске.

В концертную программу вошли известные шлягеры прошлых лет и новые патриотические песни. Леонид Якубович рассказал североморцам, как проходят съёмки программы «Поле чудес», куда деваются продукты, которые привозят ему в подарок участники шоу, и насколько труднее стало вести передачу без зрительской поддержки в зале.

Александр Маршал перед своим выступлением отметил, что всегда с большим удовольствием выступает перед воинскими коллективами, поскольку считает их своими родными.

Выступления артистов были приняты экипажем ракетного крейсера с воодушевлением и благодарностью. Каждый выход гостей был отмечен бурными овациями.

Событие было организовано с учётом эпидемической обстановки и соблюдением масочного режима.