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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.12.21 19:30

Александр Меркушев - фотограф из глубинки, охотник за северным сиянием, экспериментатор и путешественник

С самого первого кадра, сделанного в 2010 году на новую зеркальную камеру, Александр Меркушев, житель Снежногорска, понял, что обрёл новую страсть – фотографию. Профессионалом Саша себя не считает, до сих пор, предпочитает, когда о нём говорят, как о свободном художнике. И даже, как об охотнике за северным сиянием. Чтобы получились такие снимки, приходилось изучать явление подобно метеорологу, физику или учёному. При этом, где именно снимать на территории Кольского Заполярья Аврору Бореалис, совершенно не важно.

Александр Меркушев, фотограф-любитель, г. Снежногорск: «Это очень масштабное явление, оно захватывает территории на 200-300 км. Его можно наблюдать в Кандалакше и в Териберке – это будет одно и то же сияние. Космическое явление в виде кольца на северном и южном полушариях».

В этом году Меркушев стал призёром фотоконкурса National Geographic Russia, он занял второе место с фотографией сияния над Полуостровом Рыбачий. Но начинался путь фотографа с корпоративных конкурсов. На «Нерпе», судоремонтном предприятии Снежногорска, где Александр работал, ежегодно организовывали фотосостязания, там-то впервые мастер и представил свои снимки широкой публике. Со временем Саша полностью определился с направлением.

Александр Меркушев, фотограф-любитель, г. Снежногорск: «Увлечение не только северным сиянием, но и звёздным небом. За звёздным небом пришлось ехать на Кавказ. Потом – Непал… Моё хобби переросло именно в ночные съёмки – Млечного пути, северного сияния».

С путешествиями и экспериментами пришла ещё одна мысль – попробовать себя в подводной съёмке. Пока это только мечта, говорит Александр, но поймать северное сияние прямо из толщи ледяной воды было бы невероятным приключением и необыкновенным открытием.

Александр Меркушев, фотограф-любитель, г. Снежногорск: «Это только начинает набирать популярность. На Кольском полуострове никто ещё таким не занимается».

Погода хорошим снимкам не помеха, даже наоборот, рассказывает Александр, иной раз именно в шторм или сильнейший мороз получаются невероятно яркие живые кадры, где буйствует стихия и царит природный хаос. Так было, к примеру, во время одиночного похода на мыс Чеврай.

Александр Меркушев, фотограф-любитель, г. Снежногорск: «В любую погоду можно сделать шикарные снимки. Например, в шторм в нашем Баренцевом море. Главное, оказаться в нужном месте в нужное время».

Ещё один помощник у художника – квадракоптер. Именно при помощи такого оборудования удаются фотографии кораблей и подводных лодок, мощных мореходных машин, с которыми, судя по кадрам, у Саши особенные отношения.

Александр Меркушев, фотограф-любитель, г. Снежногорск: «Дрон открывает больше возможностей для новых ракурсов: то, что невозможно снять с камеры, можно снять с дрона. Что раньше можно было снять с вертолёта, допустим, теперь проще запустить квадракоптер и сделать тот же кадр с меньшими затратами».

Фотохудожник снимает и забытые, брошенные на берегу моря суда, и огромные корабли, и сумбарины, находящиеся в полной боевой готовности в составе Северного флота.

Александр Меркушев в 2017 году вошёл в топ-100 лучших фотографов премии 35AWARDS.

 

 

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