Александр Моисеев поздравил моряков-североморцев, принимавших участие в арктическом походе, с успешным окончанием дальнего похода и возвращением домой

8000 тысяч морских миль. В этот Арктический поход группировка сил Северного флота отправилась 5 августа. Девятую экспедицию по Севморпути уже признали самой продолжительной. Но и военные моряки, кажется, не торопились домой в Североморск. По пути до Берингова моря и обратно они провели ряд крупных учений, открыли класс Северного флота в Дудинке, сыграли в хоккей и это только малая часть событий.