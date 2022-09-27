Александр Поленков: о проекте «Бизнес Хаус» - мечты, борьба, знания и опыт

В середине сентября Агентство развития Мончегорска запустило онлайн-шоу для молодых людей от 16 до 25 лет, которым интересно предпринимательство. По итогам заявок организаторы шоу выберут 20 самых талантливых и энергичных участников, которые отправятся на съёмки бизнес-реалити в Мончегорске.

Как обещают организаторы необычного проекта, в «Бизнес Хаусе» его участники смогут получишь знания от действующих предпринимателей и бизнес-экспертов, стать частью первого бизнес-реалити в Мурманской области и многое другое.

Финалисты шоу получат ценные призы, а победителю достанется стажировка у предпринимателя со схожей бизнес-идеей, грант на обучение или оплата услуг на изготовление полноценного прототипа.

Как прошёл отбор участников шоу? Кто они? А менторы кто? Когда состоятся съёмки пилотного выпуска «Бизнес Хауса»? И что ждёт финалистов и победителя? Об этом сегодня идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с гостем - Александром Поленковым, руководителем направления «Бизнес и Инвестиции» Агентства развития Мончегорска.