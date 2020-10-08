День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.10.20 19:30
Александр Полярный, молодой мурманский автор, написал ещё одну книгу
Продолжение нашумевшей «Мятной сказки» должно выйти уже через месяц.
Ещё недавно Полярный сообщил в своем Инстаграм, что его карьера автора закончена. Молодой человек сжёг две тонны книг, которые хотел подарить своим подписчикам. К такому решению его подтолкнули пользователи социальной сети, обвинившие автора в мошенничестве.
Но недавно Александр опубликовал пост, где говорит, что возвращается в писательскую деятельность, да ещё и с новым произведением «Снежная сказка».
Такая новость снова взбудоражила интернет-сообщество. Напомним, что первая книга мурманского автора стала популярной среди подростков.
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