Александр Полярный, молодой мурманский автор, написал ещё одну книгу

Продолжение нашумевшей «Мятной сказки» должно выйти уже через месяц.

Ещё недавно Полярный сообщил в своем Инстаграм, что его карьера автора закончена. Молодой человек сжёг две тонны книг, которые хотел подарить своим подписчикам. К такому решению его подтолкнули пользователи социальной сети, обвинившие автора в мошенничестве.

Но недавно Александр опубликовал пост, где говорит, что возвращается в писательскую деятельность, да ещё и с новым произведением «Снежная сказка».

Такая новость снова взбудоражила интернет-сообщество. Напомним, что первая книга мурманского автора стала популярной среди подростков.