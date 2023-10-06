Александр Шильников и Татьяна Захарова: о гражданской обороне и профессиональном празднике спасателей

4 октября - важный и памятный для нашей страны день: 91 год назад постановлением правительства была создана общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР и утверждено положение о ней. Именно с этой даты и началось создание системы Гражданской обороны страны.

С тех пор Россия пережила множество значимых социальных и экономических событий, но защита граждан была и остаётся приоритетной для государства задачей.

Как отметил в своём поздравлении начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области генерал-майор внутренней службы Руслан Назаров, «пожарно-спасательные подразделения и оперативные службы, отвечающие за безопасность граждан, работают в режиме постоянной боевой готовности. Обеспечение безопасности населения в нашей стране доверено лучшим из лучших.

«Коллеги, ваша нелегкая служба связана с напряжением сил и огромной ответственностью. Вы каждый день рискуете своей жизнью и помогаете людям. Ваши самоотверженность, мужество и отвага достойны почёта и глубокого уважения», - отметил он.

Поэтому сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области подполковник Александр Шильников, и начальник отдела мероприятий гражданской обороны и защиты населения УГО Главного управления МЧС России по Мурманской области майор внутренней службы Татьяна Захарова, рассказывают об основных целях и задачах МЧС и ещё раз напоминают об основных правилах безопасности.