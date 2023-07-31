Александр Стабров и Роман Сорвин: о работе над фильмом «Сталкер», об актёрах, меценатах и о том, что делали на съёмочной площадке пиротехники

Когда же мы увидим короткометражный фильм с рабочим названием «Сталкер», который снимался в Кольском районе в июне-июле этого года?

И этот вопрос возникает у многих северян, так как оригинальный сценарий к фильму написал Александр Стабров, который также выступил в качестве режиссёра.

Напомним, съёмки длились 6 смен по 12-14 часов. Съёмочная группа — это профессионалы и любители из Мурманска. Главную роль исполнил мурманский музыкант, лидер фолк-рок коллектив «Легенда» Максим Брагин. Роли второго плана исполнили артисты театра Северного флота Юлия Писарева и Илья Сирин. И как нам сообщили, для фильма будет создана оригинальная музыка композиторами местной электронной группы «Synthetische Lebensform».

А ответ на главный вопрос и о подробностях работы над фильмом мы узнаем сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» от гостей студии режиссёра Александра Стаброва и оператора-постановщика Романа Сорвина.