Александр Стабров, режиссёр: о съёмках фильма «Сталкер»

Фильм «Сталкер» будет снят по мотивам произведения братьев Стругацких. Сценарий ленты уже готов, проект находится в стадии предпродакшна.

Съёмочная команда и актёрский состав набраны. В фильме будут сниматься как любители, так и профессиональные актёры из Драматического театра Северного флота.

Проект участвует в конкурсе на получение гранта губернатора Мурманской области в поддержку молодых кинематографистов.

О чем фильм? Когда начнутся съёмки? Об этом расскажет гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Александр Стабров, режиссёр, автор сценария фильма «Сталкер».