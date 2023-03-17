День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.03.23 12:00
Александр Стабров, режиссёр: о съёмках фильма «Сталкер»
Фильм «Сталкер» будет снят по мотивам произведения братьев Стругацких. Сценарий ленты уже готов, проект находится в стадии предпродакшна.
Съёмочная команда и актёрский состав набраны. В фильме будут сниматься как любители, так и профессиональные актёры из Драматического театра Северного флота.
Проект участвует в конкурсе на получение гранта губернатора Мурманской области в поддержку молодых кинематографистов.
О чем фильм? Когда начнутся съёмки? Об этом расскажет гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Александр Стабров, режиссёр, автор сценария фильма «Сталкер».
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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