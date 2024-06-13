Александр Титовский, художественный руководитель театральной студии «ДОМИНО», актёр Драматического театра Северного флота: «Для меня все равны: и те, кто пришёл к нам только что, и те, кто пришёл к нам пять лет назад. Это всё одна семья»

Viktor Pavlov Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату. Комментарий к новости: Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом

михаил Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же? Комментарий к новости: Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово