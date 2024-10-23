Александр Власовских: квитанции за воду - разбираемся со специалистом

В связи со сменой ГОУП «Мурманскводоканал» подрядной организации у некоторых жителей области возникли вопросы к цифрам в квитанциях по водопотреблению за пошедший месяц.

Работу коммунальщиков большинство представляет только с технической стороны: подать воду, починить или заменить трубы. Но есть ещё и другая, невидимая сторона - расчёты и выставление счетов.

В связи со сменой ГОУП «Мурманскводоканал» подрядной организации у некоторых жителей области возникли вопросы к цифрам в квитанциях по водопотреблению за пошедший месяц.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Александр Власовских, начальник службы «СБЫТ» ГОУП «Мурманскводоканал», подробно рассказывает о причинах сбоев, их последствиях и путях устранения отклонений в платёжках.