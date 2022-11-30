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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.11.22 12:00

Александра Богдева и Николь Унгуряну: о старте и ходе XXII городского конкурса «Студент года»

16 ноября в Мурманске состоялось торжественное открытие XXII городского конкурса «Студент года». Из 70 человек, решившихся пройти это испытание, определятся только три победителя, которые в следующем учебном году будут получать именные стипендии главы муниципального образования город Мурманск.

Участники конкурса «Студент года» соревнуются в трёх номинациях: «Студент года» - титул присваивается студенту, набравшему наибольшее количество баллов; «Лучший(-ая) студент(ка) образовательной организации высшего образования»; «Лучший(-ая) студент(ка) профессиональной образовательной организации».

Конкурсантам предстоит пройти три этапа и выдержать 16 испытаний. Например, поучаствовать в конкурсе постов, видеороликов, социально-значимых акций и зачетных книжек, пройти программу личностного роста, интерактивный квест и деловую игру, проявить себя в спортивных соревнованиях и даже создать арт-объекты из вторсырья.

Церемония закрытия конкурса и определение победителей состоится в мае 2023 года.

О том, как проходил отбор, какие испытания уже прошли участники конкурса «Студент года», какой главный приз достанется победителям, сегодня подробно расскажут гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Александра Богдева, заместитель начальника отдела по делам молодёжи комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска, и Николь Унгуряну, студентка Северо-западного института Московского гуманитарно-экономического университета.

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