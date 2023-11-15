Александра Черданцева, заводчик змей: о тёплых объятиях хладнокровных

«Мы в ответе за тех, кого приручили», - эта известная цитата из философской повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в нашем случае звучит как нельзя кстати. Часто увлечение рептилиями воспринимается людьми как что-то ужасное и ненормальное.

Некоторые владельцы змей открещиваются и не хотят говорить на эту тему, потому что «опять преувеличат, напридумывают ужасы».

Действительно, их внешний вид порой пугает, но многие заводчики считают этих животных весьма привлекательными.

Сегодня в гостях программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Александра Черданцева, заводчица змей. Она расскажет, насколько опасно или не опасно её увлечение, как реагируют на него окружающие, а также есть ли у её рептилий свои привычки и любимчики среди домашних питомцев.