День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.10.24 12:00
Александра Голубенец и Дарья Сиротина: о том, кто и как оказывает психологическую помощь при ЧС
В чём заключается работа психологов МЧС? Как часто им приходится выезжать на чрезвычайные ситуации? Чем отличаются эти специалисты от обычных психологов?
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Александра Голубенец и Дарья Сиротина, психологи Главного управления МЧС России по Мурманской области, рассказывают о том, кто и как оказывает психологическую помощь при ЧС в нашем регионе.
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Последние комментарии
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
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