День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.12.25 12:00
Александра Голубенец и Вера Башарова: о том, как пережить полярную ночь
В Заполярье солнце скрылось за горизонтом на долгие дни. Полярная ночь — это не просто природное явление, это серьёзное испытание для организма и душевного равновесия. Одни впадают в хандру, а другие находят в этом времени особую магию.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - психологи ГУ МЧС России по Мурманской области Вера Башарова и Александра Голубенец дают полезные советы по выживанию в этот непростой период года.
