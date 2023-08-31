Александра Колпакова и Наталья Валькова: о мифах и реалиях жизни и творчества блогеров

Блогеры – новые звёзды соцсетей. Кто эти люди? И правда ли то, что добиться успеха в этой сфере могут многие? Об этом рассказывают сами инфлюенсеры в новом выпуске программы «Проще говоря».

Блогеры – люди, на которых смотрят, которым подражают и завидуют. В нашем регионе тоже есть представители этой профессии, которые уже вполне успешно продвигают себя и своё ремесло.

Помимо развлекательного контента, блогеры ведут активную благотворительную работу, занимаются патриотическим воспитанием. Например, Наталья Валькова недавно вернулась из поисковой экспедиции, которую проводили в Калужской области.