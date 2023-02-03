Александра Колпакова, руководитель региональной студии «Insight People»: о развитии блогосферы в регионах

Мурманская студия «Insight People» была открыта 21 июня 2021 года. Сейчас это просторный хаб, где блогеры на постоянной основе занимаются своей деятельностью – снимают ролики, записывают подкасты, общаются между собой.