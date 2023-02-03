День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.02.23 12:00
Александра Колпакова, руководитель региональной студии «Insight People»: о развитии блогосферы в регионах
Мурманская студия «Insight People» была открыта 21 июня 2021 года. Сейчас это просторный хаб, где блогеры на постоянной основе занимаются своей деятельностью – снимают ролики, записывают подкасты, общаются между собой.
По каким критериям отбирают блогеров? Много ли их у нас в регионе? На какие темы ведут они свой блог? Об этом пойдёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Александрой Колпаковой, руководителем региональной студии «Insight People».
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