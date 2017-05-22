Александра Копылова с песней из репертуара Уитни Хюстон стала победительницей первого сезона конкурса «MurmanVision» – 2017

Заполярные студенты дали ответ «Евровидению» - в прошедшие выходные в городе завершился финал вокального конкурса «Мурманвидение». Соревнования проводились впервые и показали, что в Мурманске немало талантливых молодых людей, готовых бороться за победу: на последнем этапе из пятидесяти претендентов осталась десятка лучших. Между ними развернулась настоящая борьба.

Студенческий конкурс «Мурманвидение» только названием похож на всем известные европейские соревнования. Здесь нет провокаций и политики, зато есть искреннее желание спеть как можно лучше.

- У нас удивительный конкурс, - говорит Наталья Смирнова организатор мероприятия. – Наши участники становятся звездами в процессе участия. У нас было много этапов, где они смогли раскрыть и творческие и артистические способности.

- Я уверена на сто процентов, что сегодня проходит замечательное мероприятие, - говорит Татьяна Печкарева, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Эти голоса уникальные, ребята профессионально подошли к исполнению своих номеров.

«Мурманвижн» длится уже полгода, отборочный этап стартовал в декабре прошлого года. Тогда на конкурс поступило более пятидесяти заявок. Студентка музыкального колледжа Александра Копылова одна из десяти участников, дошедших до финала. Она уверена, что репертуар Уитни Хьюстон принесёт ей победу. «Уитни Хьюстон, одна из моих любимейших артистов, пять лет как её не стало, - рассказывает Александра Копылова, участница конкурса. - Это повлияло на меня. Я уже использовала её песню на предыдущем этапе. Сейчас взяла более сильную песню «Ран ту ю» из фильма «Телохранитель».

Стиль песни для каждого участника определила жеребьевка. Рамилю Исметуллову, например, достался непростой жанр - романс. Чему он был, чтор удивительно, только рад. Для молодого человека, поющего с шести лет, это повод расширить горизонты. «Конкуренция на конкурсе достаточная, каждый артист заслуживает победы, - говорит Рамиль Исметуллов, участник конкурса. Жалко, что первое место одно».

Победительницей первого сезона конкурса «Мурманвидение» стала Александра Копылова с песней из репертуара Уитни Хюстон. Возможно, теперь мы будем видеть новую звезду на городских мероприятиях.