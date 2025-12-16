Александра Коваленя: о фестивале «SOJU FEST k-pop» и не только

Феномен k-pop (корейской популярной музыки) существует с начала 1990-х годов. Это музыкальный жанр, возникший в Южной Корее, который превратился в масштабную музыкальную субкультуру с миллионами поклонников во всём мире.

Впрочем, это не только о музыке. Если обратить внимание на стриминговые площадки, то количество корейских дорам в русском дубляже за последние 5 лет значительно возросло. Массовый интерес выливается в проведение фестивалей поп-культуры по всей России.

Эти волны захлёстывают и Мурманск.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Александра Коваленя, организатор фестиваля «SOJU FEST k-pop», у которой многолетний опыт народных танцев, современной хореографии и активного изучения K-Pop Cover Dance, рассказывает о том, кому может быть интересно это музыкальное направление, кто слушает корейскую музыку и хочет под неё танцевать.