Александра Коваленя: о фестивале «SOJU FEST k-pop» и не только
Феномен k-pop (корейской популярной музыки) существует с начала 1990-х годов. Это музыкальный жанр, возникший в Южной Корее, который превратился в масштабную музыкальную субкультуру с миллионами поклонников во всём мире.
Впрочем, это не только о музыке. Если обратить внимание на стриминговые площадки, то количество корейских дорам в русском дубляже за последние 5 лет значительно возросло. Массовый интерес выливается в проведение фестивалей поп-культуры по всей России.
Эти волны захлёстывают и Мурманск.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Александра Коваленя, организатор фестиваля «SOJU FEST k-pop», у которой многолетний опыт народных танцев, современной хореографии и активного изучения K-Pop Cover Dance, рассказывает о том, кому может быть интересно это музыкальное направление, кто слушает корейскую музыку и хочет под неё танцевать.
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
