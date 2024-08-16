Александра Низовец и Алина Васенева: о Первом Чемпионате Мурманской области по SUP-серфингу

24 августа на живописном озере Имандра пройдёт I Чемпионат Мурманской области по SUP-серфингу! Это событие обещает стать одним из самых значимых в спортивной жизни региона и открывает новую страницу в развитии водных видов спорта на севере.

Соревнование обещает собрать лучших спортсменов из Мурманской области и других регионов России и даст возможность испытать силы спортсменов в одной из самых динамичных водных дисциплин.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Александра Низовец и Алина Васенева рассказывают о предстоящем состязании, его особенностях и значимости для Мурманской области.