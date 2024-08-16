День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.08.24 12:00
Александра Низовец и Алина Васенева: о Первом Чемпионате Мурманской области по SUP-серфингу
24 августа на живописном озере Имандра пройдёт I Чемпионат Мурманской области по SUP-серфингу! Это событие обещает стать одним из самых значимых в спортивной жизни региона и открывает новую страницу в развитии водных видов спорта на севере.
Соревнование обещает собрать лучших спортсменов из Мурманской области и других регионов России и даст возможность испытать силы спортсменов в одной из самых динамичных водных дисциплин.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Александра Низовец и Алина Васенева рассказывают о предстоящем состязании, его особенностях и значимости для Мурманской области.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-
Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Реже всего россияне жалеют о кредитах, которые брали на покупку автомобиля или отпуск-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 48 копеек, доллар вырос на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Пуск первого энергоблока Кольской АЭС-2 намечен на 2035 год - директор Кольской АЭС Василий Омельчук-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 августа-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов